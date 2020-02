Omicidio suicidio | a Modena trovati corpi di madre e figlio

Due persone sono state trovate morte a Modena. Si tratta di una madre e di suo figlio, con le forze dell’ordine convinte che si tratti di omicidio suicidio.

Un uomo ha compiuto un omicidio suicidio in famiglia a Modena, nel pomeriggio di ieri. Le vittime sono una donna di 80 anni ed il suo figlio di 56. Sarebbe stato quest’ultimo ad uccidere la madre per poi togliersi a sua volta la vita.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi del caso ed al momento sono ancora pochi i dettagli emersi in merito a questa macabra vicenda. La scena del delitto è un appartamento di via Tamburini, nella città emiliana, dove madre e figlio vivevano insieme. Non ci sono comunque grossi dubbi relativi al fatto che il tutto sia da imputare proprio ad un omicidio suicidio da attribuire all’uomo. La polizia indaga dopo avere ricevuto una segnalazione dagli assistenti sociali, che da qualche giorno aveva cominciato a seguire i due.

Omicidio suicidio, nessun dubbio da parte delle forze dell’ordine

Nessuno però apriva, nonostante un appuntamento concordato. Alla fine gli assistenti hanno dapprima chiamato i Vigili del Fuoco per ottenere un accesso forzato in casa. Poi è stata chiamata la polizia, una volta avvenuta la scoperta dei corpi in casa. È arrivata anche la polizia municipale, unitamente agli agenti della squadra mobile di Modena ed il pubblico ministero di turno. Le indagini vanno avanti. Possibile che i due cadaveri vengano sottoposti anche ad un esame autoptico.

