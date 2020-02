Narcotraffico: morto Popeye, il sicario di Pablo Escobar – VIDEO

Morto a 58 anni John Jairo Velásquez Vásquez, detto Popeye, il sicario del narcotraffico colombiano e braccio destro di Pablo Escobar.

Morto ucciso dal cancro a 58 anni John Jairo Velásquez Vásquez, detto Popeye, uno dei criminali sudamericani probabilmente più conosciuti al mondo. Venne infatti ritenuto leader dei sicari del Cartello di Medellín.

Considerato il braccio destro di Pablo Escobar, il criminale si macchiò di qualcosa come 250 delitti, omicidi e altri crimini come clamorosi sequestri di persona.

Arrestato nel 1992, mentre stava scontando l’ergastolo per i gravi crimini commessi, fu al centro anche di una clamorosa rivolta in carcere. Stando ai suoi racconti, l’uomo non esitò a uccidere la sua fidanzata, sospettata di essere una spia, su esplicita richiesta di Pablo Escobar. Personaggio divenuto famoso anche per alcune serie televisive basate su quei fatti, Popeye è stato anche intervistato, qualche tempo fa, dalla popolare trasmissione televisiva ‘Le Iene’.