Fidanzata Morgan, chi è Alessandra Cataldo: età, carriera, vita privata e foto della donna che dal 2015 sta con il cantante.

Delle compagne di Morgan si è parlato moltissimo, in alcuni casi probabilmente troppo. Il frontman dei Bluvertigo, infatti, è stato con Asia Argento, dalla quale ha avuto la figlia Anna Lou, e con Jessica Mazzoli, madre della sua secondogenita Lara. Qualche tempo fa le due donne hanno accusato il cantante di non essere un buon padre e di non aver voluto creare un rapporto con le figlie. Le accuse si sono sommate ai problemi economici a causa dei quali Morgan ha subito uno sfratto esecutivo.

Insomma i precedenti rapporti dell’artista non si sono conclusi nel migliore dei modi e questo 2019 non è stato un anno semplice in cui rinsaldare una nuova relazione. Ed è proprio da questo contesto difficile che si carpisce una prima informazione sull’attuale compagna Alessandra Cataldo: il suo amore è sincero ed è in grado di dare forza e motivazioni al suo fidanzato.

Alessandra Cataldo chi è la fidanzata di Morgan

La necessità di evincere informazioni su Alessandra nasce dal fatto che l’attuale fidanzata di Morgan non fa parte del mondo dello spettacolo e non desidera diventare parte integrante della macchina mediatica che genera gossip. Sappiamo che è nativa di Finale Ligure, provincia di Savona, e che prima di conoscere il suo attuale compagno ne era una fan accanita. Le informazioni esistenti si fermano praticamente a questo, si può aggiungere che secondo rumor la sua relazione con Morgan è iniziata nel 2015 e che insieme a lui avrebbe avuto un figlio.

L’unica altra descrizione su di lei ci arriva dallo stesso artista il quale in un’intervista ha dichiarato: “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.