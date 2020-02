Meredith Kercher, ucciso il papà della ragazza morta a Perugia e per il cui omicidio vennero accusati ma poi prosciolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

John Kercher, padre della povera Meredith uccisa il 1 novembre del 2007 a Perugia, è andato incontro allo stesso destino. L’uomo, 77 anni, è stato colpito a pochi metri da casa sua il 13 gennaio scorso.

Alla polizia che indagava su ciò che era successo diceva di non ricordarsi chi lo avesse assalito. Kercher aveva riportato lesioni multiple tra cui una gamba e un braccio rotti e le gravi ferite ne hanno poi provocato la morte avvenuta pochi giorni fa. Lo riportano il Mirror e il Sun e tutti i media britannici. La polizia sta indagando per risolvere quello che è a tutti gli effetti un mistero senza molte spiegazioni per il momento.

L’omicidio della figlia Meredith Kercher

Per quel delitto furono accusati Raffaele Sollecito ed Amanda Knox inizialmente. Ai tempi i due erano fidanzati e per l’uccisione della 21enne studentessa inglese nella villetta di Perugia dove viveva il giovane pugliese e la sua coetanea di nazionalità statunitense finirono anche in carcere per 4 anni in totale. Fino alla sentenza in terzo grado in cui i due furono giudicati innocenti. Il vero colpevole per la giustizia fu invece Rudy Guede, di nazionalità ivoriana. Amanda e Raffaele Sollecito affrontarono comunque un lungo periodo durato dal 2007 al 2015, ed intanto parte dell’opinione pubblica si è fatta una idea negativa riguardo a loro. Sollecito, intervistato da Open, parla di “cicatrici che rimarranno per sempre. Io a quella sera ci penso ancora. Per 8 anni la gente ha pensato che fossi un killer spietato, che uccidessi a sangue freddo”.