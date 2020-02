Lamenta dolori allo stomaco, partorisce senza sapere di essere incinta

A Dudley, West Midlands, Sal Guest lamentava di avere un terribile dolore allo stomaco. La donna non aveva idea di essere incinta, prendeva la pillola e aveva avuto mestruazioni per tutta la durata della gravidanza.

Sal Guest, non aveva proprio idea di essere incinta. Prendeva la pillola, il suo stomaco era piatto e aveva ancora le mestruazioni. Neanche quando la madre di tre bambini si è svegliata con dolori fortissimi allo stomaco, si è accorta di essere in travaglio. Eppure 45 minuti più tardi nasceva Denny, con grande choc per la madre. Sal ha altri due bambini, Kristie, di 6 anni e Bobbie, di 5. Sal, che all’epoca della gravidanza aveva 22 anni, si era rincontrata con una vecchia fiamma e i due avevano cominciato a frequentarsi, rompendo però poco dopo tempo. Nel 2017 Sal aveva perso la madre, Johanne, di soli 51 anni, e si consolava spesso andando a bere con le amiche, inconsapevole di portare in grembo un bambino. “Ero molto depressa e usavo l’alcol per non pensare al dolore della perdita di mia madre”.

La sorpresa del piccolo Denny

La mattina della nascita di suo figlio Sal aveva dolori fortissimi e aveva chiamato un’amica per un consiglio. La donna, al telefono con un’operatore del 911, le aveva detto che pensavano fosse in travaglio. Ma per Sal era impossibile: prendeva la pillola e il suo ciclo era appena finito. Eppure quando la sua amica si è accovacciata per vedere meglio cosa stava succedendo, ha visto la testa di un bambino. Dopo soli 45 minuti, Sal stringeva il suo bambino, ancora in stato di incredulità. La donna però si sentiva molto in colpa perché durante la gravidanza aveva continuato a bere, ma il piccolo Denny stava benone, così confermato dall’Ospedale Russells Hall di Dudley. La sera stessa Sal ha introdotto Denny alle bambine, che ne sono state da subito innamorate, come lei del resto.

