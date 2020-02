Finita la relazione con la ex storica Dalila Iardella, Francesco Gabbani ha trovato nuovamente l’amore con Giulia, scopriamo chi è.

Dopo i successi consecutivi nel 2016 (sezione giovani) e nel 2017 (stavolta tra i big), Francesco Gabbani si è preso una pausa lunga tre anni dal Festival di Sanremo. In questo 2020 è tornato tra i concorrenti portando la canzone ‘Viceversa‘ e dopo le prime due serate si è piazzato immediatamente in testa alla classifica generale. Posizione che probabilmente ha perso già ieri sera dopo la serata delle cover. Il cantante di Carrara, infatti, si è piazzato solamente all’8° posto.

Leggi anche ->Sanremo 2020 | Alketa Vejsiu ed il fuori onda misterioso | “E l’accordo?”

Che riesca o meno a confermarsi vincitore anche in questa edizione (Sarebbe un en plain con pochi precedenti), Gabbani può essere contento che il suo brano inedito sia piaciuto al primo ascolto. L’artista ha dimostrato in passato di voler creare delle canzoni leggere ma che al tempo stesso inducano a pensare. Sa benissimo che il fenomeno ‘Occidentali’s Kharma‘ difficilmente si poteva ripetere e in questa edizione ha portato una canzone che parla d’amore, ma con il suo stile.

Leggi anche ->Stasera in tv – Sanremo 2020: ospiti e cantanti in gara di oggi, 7 febbraio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesco Gabbani, chi è la nuova fidanzata

Proprio l’amore è stato sempre un elemento fondamentale nella vita dell’artista. Quando vinse Sanremo Gabbani era fidanzato con Dalila Iardella. La ragazza era praticamente cresciuta con lui, i due si erano conosciuti ai tempi del liceo e la loro relazione è durata 8 anni. I due si sono separati da qualche tempo, ma la notizia è giunta solamente poco tempo fa tramite un’intervista che il cantante ha concesso a ‘Fanpage‘.

In questa ha spiegato di essersi lasciato con Dalila e di essere nuovamente innamorato e fidanzato. La sua attuale compagna si chiama Giulia, di lei si sa praticamente solo questo. Gabbani infatti è molto riservato e non ha voluto condividere ulteriori dettagli sul suo nuovo amore: “È finita la mia storia precedente e attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia”. Per il momento bisognerà accontentarsi di questo, visto che di lei non si ha nemmeno una foto in compagnia del fidanzato.