Farmaci dopanti | arresti e sequestri in tutta Italia

Le forze dell’ordine hanno posto fine ad un sistema illecito finalizzato al commercio ed alla ricettazione di farmaci dopanti in varie parti del Paese.

I carabinieri del NAS di Milano hanno svelato i risultati ottenuti a seguito della indagine ‘Solferino’. Inchiesta portata avanti dai Comandi Provinciali dei territori interessati e che hanno motivato il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di 6 persone.

A tutte loro viene contestata, come emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, l’associazione a delinquere con truffa ai danni del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. Altri reati emersi sono la falsificazione di ricette mediche e la ricettazione di medicinali con commercio illecito, per scopi anabolizzanti. Le province interessate sono quelle di Milano, Pavia, Monza Brianza, Varese, Cremona e Lodi in Lombardia. Nelle altre regioni invece ci sono stati interventi nelle province anche di Torino, Genova, Napoli e Salerno, con 53 perquisizioni avvenute nelle scorse ore.

Farmaci illeciti, arresti e sequestri da parte dei carabinieri

L’inchiesta ‘Solferino’ è sorta a giugno del 2018 a seguito del riscontro di false prescrizioni mediche venute alla luce in una farmacia di Milano. Ricette a quanto pare sottratto presso diversi studi medici del territorio. Da lì si è giunti alla individuazione di due associazioni per delinquere che operavano nell’ambito del commercio illegale di farmaci dopanti, poi piazzati in svariate palestre della Lombardia. Il danno quantificato alla Sanità Regionale è di circa 11mila euro, in base alle stime finali.

