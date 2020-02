Elodie, chi è l’ex fidanzato Lele Esposito: età, carriera e vita privata

Chi è l’ex fidanzato di Elodie Lele Esposito: età, carriera e vita privata del vincitore di Sanremo Nuove Proposte 2017.

Lele Esposito, classe 1996, nasce a Pollena Trocchia. Si era già fatto conoscere nel 2015 partecipando alla terza edizione di The Voice of Italy nella squadra di J-Ax ma era stato eliminato al secondo Live Show.

L’anno dopo Lele non si scoraggia e partecipa ad Amici 16 di Maria De Filippi, riuscendo ad arrivare al serale nella squadra capitanata da Emma e Elisa. Il cantante non vince e si posiziona quarto, dopo i compagni Sergio Sylvestre, Elodie e Gabriele Esposito. Con Elodie Di Patrizi, Lele ha iniziato una relazione proprio all’interno della scuola di Amici. I due sono stati sempre molto riservati riguardo la loro storia iniziata nelle casette degli Studi Elios, eppure ai fan non sono mai sfuggiti gli sguardi d’intesa e i baci rubati. La loro relazione però è arrivata alla fine nel 2017, quando Elodie è tornata insieme al suo ex, il deejay Andrea Maggino.

La carriera dell’ex fidanzato di Elodie

La carriera di Raffaele, Lele, Esposito è continuata con la pubblicazione del suo primo album Costruire, appena uscito dal talent di Amici. In seguito ha partecipato al Festival di Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte vincendo con il brano Ora Mai, entrato a far parte dell’album Costruire 2.0. Lele ha continuato a incidere singoli, che si sono posizionati in maniera discreta nelle classifiche. Negli ultimi due anni, però, non ha più pubblicato musica. Attualmente è impegnato con il progetto 4 On The Boat, che pubblicizza molto sui suoi social.

