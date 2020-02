Coronavirus | come si trasmette | cosa sappiamo della malattia

Il Coronavirus continua ad infettare diverse persone ogni giorno, ma per gli esperti resta ancora a livelli “non da Apocalisse”. E l’Oms consiglia.

In merito al Coronavirus in tutto il mondo i vari Paesi hanno intrapreso le adeguate contromisure. In Italia la scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza per i prossimi sei mesi.

In più ecco stanziata anche una considerevole somma per fornire il necessario supporto tecnologico e per altri livelli al sistema sanitario, deputato a contenere qualunque tipo di potenziale pericolo. La malattia viene veicolata attraverso il virus denominato coronavirus 2019-nCoV. Ma ce ne sono diversi altri ceppi, la maggior parte dei quali a quanto pare portatrice di sintomi equiparabili a raffreddore o ad altre comuni malattie di stagione. Se però tali sintomi superano la settimana di manifestazione e si presentano in maniera intensa e persistente, allora occorre subito chiamare il proprio medico.

Coronavirus, l’Oms consiglia: “Curate la vostra igiene ogni giorno”

L’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, rende noto che anche mantenere un elevato standard qualitativo in termini di igiene può essere di grande aiuto per limitare il contagio da Coronavirus. In questo senso si consiglia di lavarsi le mani accuratamente e per più di 10 secondi ogni volta, e di cambiarsi ogni giorno d’abito. Ad ogni modo gli esperti virologi non parlano di “epidemia apocalittica”. Il virus sembra trasmettersi con una certa facilità me resta comunque un fenomeno sostanzialmente limitato. Ad oggi ci sono oltre trentamila infetti in Cina, con oltre 650 morti direttamente imputabili al Coronavirus. Ma essenzialmente si tratta ancora di numeri tutto sommato non altissimi. Il periodo di incubazione della malattia è stato individuato in 14 giorni. Che è proprio il tempo in cui resteranno in quarantena gli italiani rientrati ad inizio settimana dalla Cina. In questo periodo è possibile la trasmissione del virus senza sintomi.

