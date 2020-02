Recentemente è stato scoperto un bug su WhatsApp Desktop che potrebbe permettere agli hackers più esperti di accedere a files privati sui nostri computer.

Da quando è stato lanciato nel 2016, la versione Desktop di WhatsApp è stata utilizzatissima poiché permette di collegare il proprio smartphone al computer e usufruire della chat dalla comodità del proprio Desktop. Recentemente, però, dei ricercatori hanno scoperto un bug nel sistema operativo che permetterebbe agli hacker di accedere a files privati nei nostri computer utilizzando la versione Web di WhatsApp.

Il ricercatore Gal Weizman ha scoperto che coloro che collegano il proprio iPhone alla versione Desktop di WhatsApp utilizzando i JavaScript, stavano dando automaticamente un consenso che avrebbe potuto permettere agli hackers di bypassare il sito e accedere alle informazioni private degli utenti. Il bug potrebbe anche permettere agli hackers di inviare codici o link infetti attraverso i messaggi mandati dagli utenti. Il dottor Weizman, dopo aver trovato il bug, lo ha comunicato agli inventori di WhatsApp, che ora hanno fortunatamente risolto il problema.

“Lavoriamo costantemente con ricercatori in ambito di sicurezza per assicurarci che i nostri utenti non siano attaccati da minacce. In questo caso abbiamo risolto un problema che avrebbe potuto creare disagio per coloro che, collegando il loro iPhone a WhatsApp Web, aprivano dei link dalla provenienza ignota”, così commenta un portavoce di WhatsApp.

