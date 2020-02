Buffon e Ilaria D’Amico, le nozze diventano un giallo: tutto rimandato per colpa del portiere della Juventus. Ecco cosa sta succedendo.

Gianluigi Buffon, stando a quanto scrivono i colleghi del settimanale Nuovo, non avrebbe intenzione di sposare Ilaria D’Amico. Almeno non per il momento.

Leggi anche –> Alena Seredova Buffon | “Così ho scoperto che mi tradiva con la D’Amico” | VIDEO

Buffon, matrimonio rimandato: cosa sta succedendo

I due stanno insieme dal 2014 e insieme hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia. In base a quanto si apprende la conduttrice di Sky avrebbe avuto intenzione di sposarsi già quest’anno, ma a quanto pare Buffon ha altre idee per la testa. Infatti l’ex portiere della Nazionale ha deciso di concentrarsi sul suo lavoro con un obiettivo preciso nella testa: provare a raggiungere il traguardo ossessione della vittoria della Champions League.

Leggi anche –> Ilaria D’Amico incinta, niente affatto: lascia Buffon e se ne va in barca – FOTO

Lei per la famiglia ha rinunciato ad essere la regina della domenica calcistica per poter lavorare solo il martedì e il mercoledì in occasione dei turni di Champions League: “Dopo tanti anni di weekend impegnati con il lavoro questa proposta mi ha dato l’opportunità di dedicarmi alla mia famiglia allargata (Leopoldo Mattia e gli altri tre figli avuti da relazioni precedenti, n.d.r.).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nonostante al dito di Buffon sia apparsa una fede di certo non poco visibile per il momento di nozze non se ne parla.