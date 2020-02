Beatrice Antolini: chi è la musicista, cantante e direttrice d’orchestra

Chi è la musicista, cantante e direttrice d’orchestra Beatrice Antolini: dagli esordi a Vasco Rossi, fino al Festival di Sanremo.

Classe 1982, maceratese di nascita, da giovanissima Beatrice Antolini si trasferisce a Bologna e inizia a coltivare in maniera seria le sue passioni per la musica e per il teatro.

Leggi anche –> Peppe Vessicchio, chi è il direttore d’orchestra: carriera e curiosità

Accantonate diverse esperienze come attrice, comincia a comporre canzoni in inglese e nel 2006 arriva il suo esordio discografico, con The Big Saloon.

Leggi anche –> Enrico Melozzi, chi è il direttore d’orchestra: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità su Beatrice Antolini

Polistrumentista molto apprezzata, collabora con band come Jennifer Gentle e Baustelle, e con artisti come Bugo. Il suo secondo disco, A due, è accolto in maniera molto positiva dalla critica: successivamente, il brano Venetian Hautboy viene inserito dagli Afterhours nella compilation Afterhours presentano: Il paese è reale (19 artisti per un paese migliore?). Andy dei Bluvertigo, A Toys Orchestra, i romani Velvet: tante sono le collaborazioni che Beatrice Antolini raccoglie negli anni.

Il 2018 arriva una svolta davvero inattesa e sorprendente per la sua carriera musicale. Viene chiamata infatti da Vasco Rossi come componente della band nel Vascononstop Live tour 2018. La sua partecipazione ai tour del rocker di Rocca viene confermata anche successivamente. Infine, arriva Sanremo come direttrice d’orchestra per Achille Lauro, che presenta al festival 2020 il brano ‘Me ne frego’.