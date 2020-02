Questa sera, insieme al contestatissimo Junior Cally si esibirà il duo indie ‘Viito’: scopriamo chi sono qual è la loro storia e quali i loro successi.

Si è detto nei mesi, nelle settimane e nei giorni scorsi che questo 70° Festival di Sanremo è stato quello delle polemiche. In effetti la fase preparatoria dello spettacolo è stata caratterizzata da numerose critiche al Direttore Artistico Amadeus. Parte di quelle critiche sono derivate dall’aver permesso a Junior Cally di partecipare alla comperizione. Il giovane rapper, infatti, scrive dei testi molto forti ed alcune sue canzoni possono essere interpretate come un esaltazione del sessismo.

Il ragazzo ha risposto alle critiche, ha spiegato anche alcuni dei suoi testi e ieri ci ha messo la faccia presentando il suo brano inedito. Questa sera tornerà sul palco dell’Ariston insieme ad un gruppo indie molto amato dai giovani, i ‘Viito‘, ed è grande la curiosità di vederlo all’opera con un classico di Sanremo. In attesa di vedere la sua esibizione, scopriamo chi è il duo indie che lo accompagnerà.

Chi sono i Viito, duo indie nato a Roma

La genesi dei ‘Viito’ è stata casuale, due studenti fuori sede di stanza a Roma hanno trovato un feeling attraverso la musica. Questa passione comune per la musica d’autore e per quella indie li ha portati a comporre assieme. I due componenti, Vito e Giuseppe (Zingiu), cominciano a proporre i loro pezzi nei locali e su internet nel 2015 e presto catturano l’attenzione della scena romana. Gli bastano 3 anni per convincere la Sugar di Caterina Caselli a puntare con decisione su di loro e metterli sotto contratto per la produzione di un primo album.

Subito dopo la firma esce il primo brano inedito ‘Bella come Roma‘, brano che debutta in cima alla Viral 50 di Spotify e vi resta per 7 giorni. Poco più tardi esce anche l’album ‘Troppo forte’, prodotto con la collaborazione di Marta Venturini, la donna dietro all’album indie di riferimento (‘Mainstream’ di Calcutta). Da questo viene estratto uno dei singoli più conosciuti e amati della band ‘Industria Porno’. Al momento i ragazzi stanno lavorando ad un secondo album, nel frattempo si godono il successo del primo.