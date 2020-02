Video ‘hot’ per Belen Rodriguez: balla il tango su Instagram

Video ‘hot’ postato dalla showgirl Belen Rodriguez, dove balla il tango su Instagram mettendo in mostra il lato B.

Che Belen Rodriguez sia una delle donne più belle dello showbiz, è ormai risaputo. Dal fisico statuario e mozzafiato, è una delle donne più desiderate ed è sempre molto attiva sui social. Belen mantiene un rapporto stretto con i suoi fan, con i quali condivide tutto ciò che fa nelle sue giornate attraverso i post di Instagram, dove conta oltre 9 milioni di followers. I suoi ammiratori sono abituati ormai alle foto che mettono in mostra le sue forme da urlo, proprio come apparso nel video pubblicato sulle storie Instagram, in cui Belen balla il tango davanti allo specchio e rivolge il lato B alla telecamera.

Belen Rodriguez e il video ‘hot’ su Instagram

Belen sa come stuzzicare il suo pubblico e l’ha fatto ancora, poco fa, con un video che ha postato sulle storie Instagram, in cui balla il tango. La conduttrice di Tu Si Que Vales, sta prendendo delle lezioni private per migliorare il suo modo di ballare. Nel video Belen si mostra rivolta allo specchio, con la telecamera alle spalle e il suo fisico da sirena appare più sensuale che mai. La sua intensità e il suo sex appeal sono evidenti mentre l’argentina si muove a ritmo di musica, evidenziando il lato B mozzafiato, che è stato ampiamente commentato dai suoi ammiratori sui social.

