Uomini e Donne, lacrime e rabbia: ritorno di Ida e Riccardo

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne lacrime e rabbia per corteggiatori e corteggiatrici del Trono Over.

Oggi a Uomini e Donne ci saranno lacrime e rabbia. La puntata inizia con un battibecco tra Armando e Veronica, per passare poi a Diana e alle conoscenze che sta facendo. E proprio allora scatta la prima discussione importante, che coinvolge la dama, Luca e Simone. Interviene anche Maria De Filippi che fa notare come la donna stia piangendo a causa di un precedente intervento di Luca, nel quale ha parlato di coerenza. Secondo Diana, però, il corteggiatore non è una persona coerente, in quanto diceva di avere sentimenti per lei ma poi è sparito. Luca replica sostenendo che è rimasto deluso da Diana quando ha annullato il suo volo per Genova per passare un weekend sul Lago di Como con Simone. Anche il diretto interessato è intervenuto, dicendo che non riesce ad andare avanti con Diana, in quanto la vede come una persona troppo delicata.

Continuano gli scontri a Uomini e Donne

Il prossimo litigio viene scatenato da Maria, che rivela cos’ha detto Simone alla redazione: Veronica e Valentina sono le uniche che gli provocano passione. Alle ragazze, però, non fa piacere la dichiarazione di Simone in quanto ha concluso le loro conoscenze da molto. Diana continua a litigare con Luca e Maria interviene nuovamente, chiedendo qual’è il ruolo di Simone nella discussione. Simone, però, si dice ancora intenzionato a continuare la frequentazione con Diana. In studio entra una coppia amatissima, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro relazione sta ancora proseguendo, ma non mancano le discussioni, perché i due nelle scorse settimane hanno avuto dei litigi. Maria interrompe la lita invitandoli a ballare e, in seguito, Gianni li invita a sedersi al suo fianco per il resto della puntata.

Nuovi colpi di scena grazie a Barbara De Santi

Seduti vicino a Gianni, Ida e Riccardo sembrano uniti. Ma a regalare altri colpi di scena ci pensa Barbara De Santi, che ha una discussione con Marcello. Furiosa per quello che dice l’uomo, Barbara gli lancia un biscotto e una scarpa. Gianni la riprende per aver lanciato del cibo. Ed ecco che lei si alza, raccoglie il biscotto e lo mangia.

