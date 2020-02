Tina Cipollari si sposa con Vincenzo: matrimonio in diretta a Uomini e Donne

Tina Cipollari si sposa con Vincenzo: il matrimonio potrebbe addirittura essere trasmesso in diretta a Uomini e Donne.

Come riporta il Settimanale Nuovo in edicola, il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara è sempre più vicino e non è mai stata un’ipotesi così concreta.

I due stanno insieme dall’estate del 2018 e le immagini che propone in esclusiva Nuovo mostrano come Vincenzo sia ormai entrato in grande confidenza anche coi figli che la vamp di Uomini e donne ha avuto da Kikò Nalli. In uno scatto infatti si vede l’uomo abbracciare affettuosamente Gianluca, il figlio 12enne della Cipollari. Lei porta sempre con sè i suoi tre figli quando da Roma va a Firenze dal suo Vincenzo e l’intera famiglia è stata ospite a cena nel ristorante dell’uomo.

Matrimonio Tina Cipollari, ecco gli altri indizi

Gli indizi che portano al prossimo matrimonio non sono solo questi. La regina di Uomini e Donne sta seguendo una dieta ferrea che le ha già fatto perdere 12Kg con l’obiettivo di perderne altri 10. Senza contare che il matrimonio ha anche la benedizione dell’ex Kikò: “Lo conosco quanto basta per sapere che Tina è in ottime mani”. Il matrimonio potrebbe addirittura essere trasmesso in diretta da Uomini e Donne e sicuramente un ruolo importante lo avrà Maria De Filippi, una donna fondamentale nella vita di Tina.