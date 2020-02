Stasera in tv film – Sconnessi: cast, trailer e trama del film, oggi 6 febbraio

Stasera in televisione la commedia intitolata Sconnessi ci mostra cosa accade a un gruppo di persone quando improvvisamente si ritrova a essere… offline!

Il film Sconnessi è una commedia italiana uscita nelle sale cinematografiche nel 2018 e diretta da Christian Marazziti. La pellicola inizierà questa sera in tv alle ore 21.20 su Canale 5. Vediamo insieme gli attori, il trailer e di cosa tratta l’esilarante comedy.

Sconnessi, trama

Ettore è un noto scrittore che organizza per la sua famiglia una rimpatriata in montagna in occasione del suo compleanno. Convinto che la dilagante dipendenza da internet abbia allontanato i suoi familiari fra loro e da se stessi, volutamente, li fa ritrovare in una dimensione totalmente analogica. L’intento dell’autore è innanzitutto quello di far riavvicinare i suoi due figli Giulio, liceale introverso, e Claudio, accanito giocatore di poker online. L’espediente finisce per coinvolgere anche la seconda moglie Margherita, al settimo mese di gravidanza, Achille, fratellastro di Margherita cacciato di casa dalla sua compagna, e Tea, fidanzata di Claudio e fan di Ettore.

Si unirà alla festa anche Palmiro, fratello di Margherita in fuga da una casa di cura, Olga, tata ucraina, e la figlia di lei Stella, adolescente dipendente dai social network.

La convivenza, aggravata dalla disconnessione dal mondo esterno, costringerà i variopinti personaggi a doversi per forza rapportare fra loro.

Sconnessi, gli attori del cast: