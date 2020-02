Stasera in tv – Dritto e rovescio: ospiti e anticipazioni di oggi 6 febbraio

Dritto e rovescio su Rete 4 approfondisce i temi politici più attuali: tutte le anticipazioni di stasera in televisione e gli ospiti di Del Debbio

In questa prima serata in tv Paolo Del Debbio con Dritto e rovescio e oltre affronterà i temi riguardanti l’attualità più dibattuti con inchieste, approfondimenti e interviste. Con gli ospiti in studio si spazierà su argomenti che vanno dal Conoravirus alla politica. Dritto e Rovescio su Rete 4 andrà in onda a partire dalle ore 21.25.

Vediamo insieme tutti gli ospiti e su cosa si concentrerà la trasmissione.

Dritto e rovescio di Rete 4: il Cornavirus fra pericolo e sinofobia

Uno degli argomenti centrali durante la puntata condotta da Paolo Del Debbio sarà il Coronavirus. Saranno resi noti gli ultimi aggiornamenti, riguardanti soprattutto i due casi verificatisi in Italia. I contagiati sono due turisti cinesi ricoverati in terapia intensiva presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Sono 56 gli italiani rientrati da Wuhan tutt’oggi in quarantena per motivi cautelativi. Il folto gruppo viene costantemente monitorato per un periodo di 14 giorni per escludere ogni sospetto di contagio. Interverrà per dare il suo parere medico sulla questione il direttore del reparto Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza. Il dottore farà chiarezza sul pericolo effettivo di contagio del virus, cercando di arginare il dilagante allarmismo e la cattiva informazione. Gli ospiti in studio dibatteranno sul sottile confine che divide la paura del contagio e i fenomeni di sinofobia che si sono verificati in tutto il mondo in seguito all’annuncio dell’epidemia a Wuhan.

Dritto e Rovescio… e oltre

Durante la puntata verrà affrontato anche un approfondimento sull’immigrazione e i casi Gregoretti e Open Arms (che coinvolgono il leader della Lega Matteo Salvini). Si parlerà, infine, dei guadagni degli influencer, e per questo presenzieranno in studio anche due esponenti del settore.

