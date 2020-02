Simona Molinari, chi è: carriera e curiosità sulla cantautrice

Chi è Simona Molinari, carriera e curiosità sulla cantautrice italiana appassionata di jazz e swing: dagli esordi al Festival di Sanremo.

Cantautrice raffinata, cinque album all’attivo, Simona Molinari è nata a Napoli, ma è poi cresciuta a L’Aquila. la sua formazione è nel campo del jazz e dello swing, a cui cerca di dare un’impronta più pop e commerciale.

Leggi anche –> Sanremo 2020 | il programma delle 5 serate | ospiti ed esibizioni

Al suo attivo 2 festival di Sanremo da protagonista, nel 2009 nelle Nuove Proposte e nel 2013, in coppia con Peter Cincotti, tra i big. Torna a Sanremo nel 2020 nella serata dei duetti, affiancando Raphael Gualazzi.

Leggi anche –> Sanremo 2020, i duetti e le cover scelte da tutti i big in gara

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sulla cantautrice Simona Molinari

Muove i suoi primi passi tra musica e teatro dopo il diploma al conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. Ma per Simona Molinari la consacrazione artistica arriva proprio nel 2009 al Festival di Sanremo, quando presenta Egocentrica, brano che dà anche il titolo al disco d’esordio. In prima linea per il sostegno alla popolazione aquilana dopo il terremoto, registra prima un singolo e poi partecipa all’iniziativa Amiche per l’Abruzzo, concerto evento che si svolge allo stadio di Milano, San Siro. Intanto il singolo Egocentrica continua a ottenere riconoscimenti.

Croce e delizia, il suo secondo disco, vede la collaborazione di Ornella Vanoni, Fabrizio Bosso e dei Solis String Quartet. Nonostante le sonorità swing e jazz, riesce a ottenere riconoscimenti anche commerciali, come il premio miglior Giovane Artista al Wind Music Awards. Intanto, inizia a girare il mondo con la sua musica, esibendosi da Parigi a Shanghai. Nel 2013, torna a Sanremo con Peter Cincotti: i due portano in gara i brani Dr. Jekyll e Mr. Hyde (un inedito del compianto Lelio Luttazzi) e La felicità. Quest’ultimo viene poi selezionato per le serate successive. Nonostante il suo ultimo disco sia ormai datato 2015, Simona Molinari continua a esibirsi con successo in tutto il mondo. Sposata nel 2019 con Giovanni Luca Zammarchi, i due hanno una figlia nata nel 2015.