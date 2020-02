Sanremo 2020, infarto in sala: ricoverato in codice rosso

Dramma sfiorato ieri sera al festival di Sanremo 2020, infarto in sala: ricoverato in codice rosso, momenti di tensione in sala, cosa è successo.

Momenti drammatici si sarebbero respirati ieri sera al Teatro Ariston di Sanremo, durante la seconda serata in diretta del Festival della canzone italiana.

A quanto pare, uno spettatore in sala, un uomo di 42 anni, si sarebbe sentito male, colto da un malore rivelatosi poi un principio di infarto. Immediato l’intervento in sala degli uomini del Suem 118, che hanno evitato il peggio.

Cosa è accaduto a Sanremo: infarto in sala, ricovero in codice rosso

L’uomo sarebbe stato poi portato al pronto soccorso in codice rosso, per ricevere le cure del caso. Il tutto sarebbe avvenuto nella massima riservatezza, senza che nessuno da casa si accorgesse di nulla. Il fatto è avvenuto a tarda serata, dopo l’ultima esibizione del super ospite Tiziano Ferro e prima che sul palco salisse il rapper Junior Cally.

Drammatica la testimonianza rilasciata a Leggo.it da parte di uno spettatore presente ieri alla kermesse sanremese: “Amadeus stava per annunciare l’esibizione di Junior Cally quando una persona ha accusato un malore. Abbiamo temuto il peggio”, ha detto l’uomo che sarebbe stato seduto tra il pubblico.