Sanremo 2020: chiede autografo a Riki e rischia grosso – VIDEO

Disavventura per un fan al Festival di Sanremo 2020: chiede autografo a Riki e rischia grosso, il video finisce sulle Instagram Stories.

A Sanremo può accadere di tutto in questi giorni: anche di provare a chiedere un autografo al proprio beniamino e farsi male. Lo sa bene un fan di Riccardo Marcuzzo, detto Riki, protagonista di una disavventura.

Il ragazzo, a quanto pare, per farsi autografare il poster del suo beniamino, è caduto in un tombino. Fortunatamente il giovane sta bene e non ha riportato nessun danno.

Il primo a prestargli soccorso è stato proprio Riki. Il cantante, peraltro – dopo aver soccorso il giovane, ha postato la disavventura capitata al suo fan sulle Instagram Stories. Insomma, nulla di grave e tutto si è risolto con una risata da condividere sui social.