Sabrina Paravicini, parla della sua lotta contro il tumore: “Sono ancora qui”

L’attrice Sabrina Paravicini ha voluto condividere su Facebook le tappe della sua battaglia contro il tumore ad un anno di distanza dalla diagnosi.

Il 5 febbraio del 2019, l’attrice Sabrina Paravicini scopriva di essere affetta dal cancro. Dopo un check up la donna ha scoperto di avere un carcinoma duttale infiltrante che aveva bisogno di sottoporsi ad un’operazione e successivamente a sessioni di chemioterapia. Una notizia devastante che dal punto di vista psicologico potrebbe abbattere chiunque e che lei invece ha affrontato con coraggio. Un anno dopo quel giorno che le ha cambiato radicalmente la vita, Sabrina fa il punto dell’anno più difficile che abbia vissuto ripercorrendo le tappe della sua lotta.

Ieri, in occasione del primo anniversario dalla scoperta del cancro, l’attrice ha scritto su Facebook: “In un anno ho fatto 3 risonanze magnetiche, 2 TAC, una scintigrafia ossea. Decine di visite oncologiche, trenta prelievi del sangue, 16 sedute di chemioterapia, 8 iniezioni nella gamba, l’asportazione del seno sinistro, l’asportazione del capezzolo sinistro, l’asportazione di 12 linfonodi ascellari, 25 sedute di radioterapia. Decine di giorni a letto”. Quindi aggiunge: “Ho perso tutti i capelli e tutti i peli del corpo. Ho perso le ciglia e le sopracciglia. Ho perso 10 chili. I capelli sono ricresciuti. Ho ripreso peso. Gli ematomi dei buchi nelle braccia si sono riassorbiti”.

Sabrina Paravicini: “Sono ancora qui”

Fatto il punto di un anno complicato, l’attrice ci tiene a fare passare un messaggio importante: nonostante tutte le difficoltà sono ancora in piedi. Queste sono infatti le parole con le quali conclude il post sui social: “Sono ancora qui. Sono ancora in piedi. Non voglio essere stanca. Non dobbiamo stancarci mai. Sono ancora qui”. Parole accompagnate dal hashtag che ormai è diventato un must -finoaquittuttobene – e che l’accompagna sin dal primo post sulla malattia.