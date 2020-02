Conosciamo meglio la storia della PFM, Premiata Forneria Marconi: ecco tutte le curiosità sulla storia e sui successi della band

La band PFM è formata da Franz Di Cioccio (batterista), Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, tastiera e chitarra), Roberto Gualdi (batteria), Alessandro Scaglione (tastiera, voce), Marco Sfogli (chitarra elettrica) e Alberto Bravin (tastiere, chitarra acustica e voce). In passato il frontman è stato anche Teo Teocoli, che ha lasciato il gruppo nel 1967 per altri progetti. Sono una band alternative rock che è stata conosciuta in tutto il mondo a partire dagli anni Sessanta: sono stati gli unici a essere stati inseriti in una classifica degli Stati Uniti di Billboard. Hanno inciso durante la loro carriera brani per artisti molto importanti, come Mina, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè. La loro musica s’ispira a band come i Genesis e i Pink Floyd, anche se ha saputo evolversi e cambiare. Nel 1971 realizzano il primo disco La carrozza di Hans/Impressioni di Settembre.

Premiata Forneria Marconi, PFM, chi è: le curiosità

Nel corso degli anni escono altri dischi, come “Per un amico”. Poi vengono notati dal cantante del famoso gruppo Emerson, Lake & Palmer che li porta Londra: Pete Sinfield inizia qui a scrivere i testi in inglese dei brani della PFM. La PFM viene come uno dei maggiori gruppi di rivelazione di quell’anno per testate musicali più importanti dell’Inghilterra. Poi nel 1978 esce il disco “Passpartù”, in italiano. Poi arriva l’incontro con Fabrizio De André con la realizzazione di un tour dal quale fu tratto un album “Come ti va in riva alla città”. Franz Di Cioccio diventa l’uomo-immagine e, dopo tanti anni di silenzio, ritorna sulle scene con un concerto a Modena nel luglio 2007. Il gruppo possiede un account Instagram che vanta circa 16mila follower.