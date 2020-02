Dramma a Piossasco: uomo uccide la moglie a coltellate poi si suicida

A Piossasco un uomo danese di 39 anni ha ucciso la moglie, di 32, a coltellate e poi si è tolto la vita. Erano sposati dal 2014.

In provincia di Torino, a Piossasco, in via Robert Capa 35, sono stati trovati dai Carabinieri i corpi di una coppia. Le autorità sono state avvisate da una vicina di casa che ha sentito delle urla provenire dalla casa. Quando i Carabinieri sono giunti nell’abitazione, hanno trovato Andreas Trabuio Raae Pedersen, grafico danese di 39 anni, morto in una pozza di sangue. Accanto, la moglie Anna Sergeevina Marockina, architetto di 32 anni, di origine russa. La coppia di cittadini italiani, era sposata dall’ottobre 2014. I due corpi presentano ferite da arma da taglio, probabilmente provenienti da un coltello ritrovato sulla scena.

Il pm Paolo Scafi, dichiara che le indagini circa la coppia sono ancora in corso, ma si sospetta un caso di omicidio suicidio. La vicina di casa della coppia racconta: “Ho sentito urlare e chiedere aiuto, era una voce di donna. Stavo uscendo per andare a lavoro e ho provato a bussare, ma non mi ha risposto nessuno. Quindi ho chiamato il 112”. Sono intervenuti i vigili del fuoco per entrare nell’abitazione, ma quando i soccorritori della Croce Verde hanno raggiunto la coppia, per loro già non c’era più nulla da fare. La coppia viveva nella casa dove sono stati rinvenuti da circa un anno, ma lavoravano in Italia da molto di più.

