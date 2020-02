Morto Kirk Douglas, il mitico attore aveva 103 anni. Papà di Michael Douglas, una vera e propria leggenda di Hollywood.

Si è spento Kirk Douglas, lo riporta il sito americano Tmz. A dare l’annuncio del decesso sono stati i suoi figli. L’attore non si vedeva in pubblico dallo scorso aprile quando poi la sua salute aveva iniziato a peggiorare in maniera irreversibile.

BREAKING: Legendary Actor Kirk Douglas Has Died https://t.co/tYax3jTcmH — TMZ (@TMZ) February 5, 2020

Morto Kirk Douglas, l’annuncio del figlio Michael

A dare l’annuncio della morte è stato proprio Michael Douglas: “E’ con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo lui era una leggenda, un attore della golden age del cinema che ha vissuto alla grande i suoi anni d’oro, un filantropo le cui cause hanno ispirato tutti noi. Ma per me per i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine un meraviglioso suocero, per i nipoti e pronipoti l’amatissimo nonno, e per sua moglie Anne, un meraviglioso marito”.