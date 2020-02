Ministro scozzese nella bufera: messaggi scandalo con ragazzo 16enne

Il Ministro scozzese delle Finanze, Derek Mackay, si dimette dal Governo: scambiava messaggi con un ragazzo di 16 anni.

Il Ministro delle Finanze, Derek Mackay, si è dimesso poche ore prima dell’annuncio del Budget, quando un giornale ha pubblicato i suoi messaggi con un ragazzo di 16 anni. Il Ministro, di 42 anni, si assume completamente la responsabilità delle sue azioni e aggiunge: “mi sono comportato in maniera folle e sono davvero dispiaciuto. Chiedo scusa al ragazzo coinvolto e alla sua famiglia. Ho parlato la scorsa notte con il Primo Ministro e ho dato le mie dimissioni con effetto immediato. Servire il Governo è stato un grandissimo privilegio e sono dispiaciuto di aver deluso i miei colleghi”.

Il Primo Ministro Nicola Sturgeon ha accettato le dimissioni di Mackay, un’astro nascente della politica, considerato un suo potenziale successore. Il Ministro aveva aggiunto tra gli amici di Facebook e Instagram un ragazzo di 16 anni e si erano scambiati oltre 270 messaggi in un periodo di 6 mesi. Mackay si era offerto di accompagnare il ragazzo a una partita di rugby e di portarlo fuori a cena.

La scoperta dei messaggi e le dimissioni del Ministro scozzese

In uno dei messaggi il ragazzo gli aveva detto di avere 16 anni. La madre del giovane aveva chiamato personalmente il Primo Ministro Nicola Sturgeon, dicendo che avrebbe dovuto rimuovere Mckay dalla sua posizione. In una dichiarazione di quest’oggi, il Primo Ministro dichiara: “Derek si è assunto tutte le responsabilità per le sue azioni e si scusa profondamente con l’individuo coinvolto e con tutti coloro che ha deluso. Si è dimesso dalla sua posizione con effetto immediato. Derek ha dato un contributo significativo al Governo, ma riconosce che il suo comportamento non è stato adeguato agli standard richiesti dalla sua posizione”. L’ex Ministro delle Finanze David Mackay, padre di due bambini, aveva rivelato che rivelare di essere gay era stata la cosa più difficile che avesse mai fatto. L’uomo aveva fatto coming out nel 2013, dopo aver avvertito sua moglie Jennifer, con la quale era sposato da 12 anni.

