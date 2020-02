Conosciamo meglio la storia di Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta, studia Storia dell’Arte Medievale e inizia la sua attività musicale all’età di 18 anni. In un’intervista, Letizia rivela che la svolta artistica è avvenuta in seguito all’incontro con Bob Corn avvenuto a Verona nel 2007. Viene notata come vocalist e chitarrista del duo Young Wrists, che forma con Alberto Baldolini. Nel 2009 registra per poi autoprodurre, nel luglio 2010, il suo debutto discografico solista con il nome di Marie Antoinette. Il disco, dal titolo Marie Antoinette wants to suck your young blood ed è caratterizzato da un’attitudine prettamente punk e da testi in lingua inglese. Il tema di fondo è rappresentato dal coraggio delle donne. Vi sono dediche a Giovanna d’Arco (Joan of Arc) e alla poetessa Sylvia Plath (Sylvia Plath). Nel luglio 2011 partecipa, alla scrittura del libro Cosa volete sentire. Nel luglio 2013 aderisce al progetto Hai paura del buio?, poi nel 2014 annuncia la pubblicazione del suo secondo album ufficiale (terzo in assoluto), dal titolo Sassi. Nell’aprile 2015 pubblica l’EP Maria Antonietta loves Chewingum. Dopo due anni collabora con i Tre Allegri Ragazzi Morti come autrice per il brano E invece niente. Nel gennaio 2018 pubblica un nuovo singolo dal titolo Deluderti, che anticipa il suo terzo album in studio.

Letizia Cesarini, in arte Maria Antonietta: vita privata

Possiede un account Instagram che vanta 25mila followers. Fidanzata da tempo con Giovanni Imparato, giovane artista marchigiano. I due vivono insieme a Senigallia.