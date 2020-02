Incinta a 13 anni di un bimbo di 10: baby mamma vuole diventare influencer

Dopo aver guadagnato le testate di tutti i giornali del mondo, la baby mamma russa incinta di bimbo di 10 anni cerca di sfruttare la notorietà per diventare influencer.

Il mese scorso il mondo si è soffermato a parlare della gravidanza di una ragazzina di soli 13 anni. In questo caso non si tratta di una gestazione dovuta ad un abuso o ad un rapporto con un ragazzo più grande, bensì a quello con un bambino di 10 anni. Pare infatti che il padre del futuro bambino sia un bimbo che frequenta ancora la quarta elementare, la cui famiglia ha accettato di crescere il nascituro insieme a quella della baby mamma.

In un primo momento la notizia ha suscitato scalpore poiché sembrava improbabile che un bimbo di quell’età potesse essere il padre. I medici hanno confermato che, sebbene si tratti di un caso insolito, biologicamente non è impossibile che un bimbo di quell’età sia già in grado di avere figli. Qualche perplessità rimane in ogni caso, visto che la ragazzina avrebbe avuto anche altri rapporti oltre quello con il presunto baby padre. Dubbi che potranno essere risolti con un semplice test del dna.

Baby mamma vuole diventare influencer

Superate le perplessità iniziali i media si sono concentrati sopratutto sull’insolita storia di questa giovanissima coppia di futuri genitori. I due bambini abitano a Zheleznogorsk, città che si trova in Siberia. Le ultime novità riguardano la decisione della baby mamma, Daria “Dasha” Sudnishnikova, di aprire un account social. La ragazzina ha da poco compiuto 14 anni ed ha pensato che la notorietà datale dalla gravidanza precoce e dall’età del compagno possa essere sfruttata per diventare un’influencer. In ogni foto e video che posta Daria aggiunge l’hashtag ‘Incinta a 13 anni‘.

L’obbiettivo sarebbe quello di trovare uno sponsor che le paghi le notizie, le immagini e i video in anteprima sulle fasi della gravidanza, sul parto e sulla crescita del figlio. Nel frattempo la madre di Daria, Elena, ha confermato di volersi prendere cura del nascituro finché le sarà possibile. La donna, infatti, pare che sia malata di cancro e sul futuro nipote dice: “Adesso ho un motivo in più per vivere”.