Franz Di Cioccio, chi è: età, carriera e vita privata del leader della PFM

Conosciamo meglio la storia di Franz Di Cioccio: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del leader della PFM

Franz “Renzo” Di Cioccio nasce a Pratola Peligna il 21 gennaio 1946. Diventa batterista e cantante ed è il leader della Premiata Forneria Marconi. Da giovanissimo si trasferisce a Milano, diventando amico di Rita Pecoraro. Dopo aver iniziato a suonare la batteria, fonda il gruppo dei Black Devils (con il chitarrista Pino Favarolo e il bassista Tony Gesualdi). Il gruppo ingaggia un cantante proveniente dai Demoniaci, Teo Teocoli, cambia il nome in Quelli ed inizia una carriera come complesso beat. Nel 1982 fa la sua comparsa nel film Attila flagello di Dio, dove compone con Franco Mussida le musiche. Successivamente partecipa al film Vado a vivere da solo con Jerry Calà. Nel 2002 come musicista e produttore all’album Canto di spine – versi italiani del ‘900 in forma di canzone degli Altera. Successivamente si dedica anche al giornalismo ed è il primo a presentare in televisione i videoclip con la sua trasmissione Punk e a capo. Negli anni ottanta presenta anche So to speak dove veniva insegnata la lingua inglese. Inoltre, è autore del libro Due volte nella vita (Arnoldo Mondadori Editore), un affascinante viaggio attraverso i concerti ed i tour mondiali della PFM. È direttore artistico di due etichette discografiche: FermentiVivi e Immaginifica.

Franz Di Cioccio chi è: vita privata

Franz sposa Iaia De Capitani, una coreografa e regista italiana. La coppia ha due figlie: Elena Di Cioccio, nata a Milano il 16 settembre 1974, ex vj di All Music, ‘iena’, attrice e conduttrice; Cinzia Di Cioccio, danzatrice professionista, insegnante di danza e dirige l’atelier di danze etniche Les Soeurs Tribales, gruppo di fama nazionale e internazionale per quanto riguarda la diffusione della danza medio-orientale.