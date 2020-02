Davide Monticolo, chi è l’ex cestista premiato da Mattarella – VIDEO

Chi è l’ex cestista Davide Monticolo: il suo impegno al fianco delle persone con gravi disabilità è stato premiato dal presidente Mattarella.

Davide Monticolo ha sempre avuto una grande passione per il basket. Quando il suo amico cestista Dario, dopo un gravissimo incidente, perde l’uso delle gambe, capisce che non deve lasciarlo da solo.

Nasce così nel 2016 l’associazione “Un Canestro per te Onlus” per raccogliere fondi da dedicare all’assistenza medica per sportivi, ex sportivi e loro familiari.

Davide Monticolo: il suo impegno per le persone disabili

L’ex cestista Davide Monticolo, che ha un’impresa nel ramo dell’edilizia, si è diplomato perito industriale nel 1992. Il basket era la sua passione, che sceglie di coltivare per qualche anno a livello agonistico. Successivamente, però, abbandona questo sport per dedicarsi all’attività del padre Sergio, che si occupa di edilizia e impiantistica. Dopo l’incidente dell’amico Dario, sceglie di fondare ‘Un canestro per te’, una onlus con cui si impegna al fianco di ex sportivi con disabilità gravi.

Tra loro Enrico Ambrosetti, a cui viene impiantata una protesi sportiva per la gamba e continua a praticare oggi basket in carrozzina. Per il suo impegno viene premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo scorso anno lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. La sua vicenda è al centro della puntata di ‘Nuovi Eroi’, il format di Raitre in onda il 6 febbraio 2020.