Coronavirus Italia | positivo uno dei rimpatriati dalla Cina

Situazione Coronavirus Italia, uno dei nostri connazionali tornati in aereo di Stato dalla Cina è risultato positivo alla malattia. Le precauzioni da prendere.

Riscontrato il Coronavirus ad uno dei nostri connazionali rimpatriati in Italia quattro giorni fa dalla Cina. L’individuo in questione – non si sa se un uomo o una donna – fa parte del gruppo attualmente posto sotto osservazione alla Cecchignola.

La comitiva consta di 56 persone e rimarrà lì fino alla metà di febbraio, come misura cautelativa contro la possibile presenza della malattia che ha avuto origine in Cina. Ora salta fuori questo caso sospetto di Coronavirus nella città militare. Ora verranno svolti degli accertamenti approfonditi sul soggetto, il quale sarà trasferito all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. Qui poi rimarrà sotto osservazione.

Coronavirus Italia, riscontrato un caso di malattia tra le persone tornate dalla Cina

Nella stessa struttura sono ricoverati già da alcuni giorni due coniugi di nazionalità cinese. Entrambi hanno mostrato la presenza della malattia dopo essere stati trovati positivi ai test di riferimento. Ad oggi la coppia cinese è rappresentativa degli unici due casi della malattia nel nostro Paese.

