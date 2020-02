Chi sono i Solis String Quartet: carriera e storia del quartetto d’archi

Sul palco di Sanremo accanto alla vincitrice di ‘Amici’ Giordana Angi, ci saranno i Solis String Quartet scopriamo di chi si tratta.

Questa sera, sul palco dell‘Ariston, andrà in onda la terza serata del 70° Festival di Sanremo. Per oggi Amadeus ha previsto che tutti e 24 gli artisti in gara interpretino un brano a loro scelta tra quelli che hanno fatto la storia di Sanremo. Si tratta di un modo per celebrare le precedenti 69 edizioni, ma anche di un modo per invitare 24 ospiti che affianchino i concorrenti nell’interpretazione della cover.

Leggi anche ->Sanremo 2020, i duetti e le cover scelte da tutti i big in gara

Per questa serata evento, Giordana Angi (Fresca vincitrice di ‘Amici’) ha scelto di cantare insieme ai Solis String Quartet. I quattro musicisti non sono nuovi al Festival, visto che per loro si tratterà della quinta apparizione. Una scelta, quella della cantante la cui ‘Come mia madre‘ si trova nella top ten della classifica, che potrebbe risultare vincente. Il quartetto d’archi è noto per la sua capacità di interpretare in chiave originale i classici, oltre ad essere formato da artisti di primo livello.

Leggi anche ->Stasera in tv – Sanremo 2020: ospiti e cantanti in gara di oggi, 6 febbraio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi sono i Solis String Quartet

Quartetto d’archi nato nel 1990 da un’idea di Antonio Di Francia, grande musicista di violoncello, i Solis String Quartet si presentano come un quartetto dedito a suonare musica Jazz e leggera. L’idea, infatti, era quella di adattare il suono degli archi -violoncello, viola e due violini – ad una musica differente da quella classica. Di Francia ed i suoi – Gerardo Morrone, Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio – sono partiti proprio dagli spartiti Jazz e con il passare del tempo si sono fatti conoscere in tutta Italia.

La svolta avviene quando Claudio Baglioni li assume per suonare nel suo ‘Assieme Tour’. Dopo quella esperienza collaboreranno con artisti del calibro di Alex Baroni, Luciano Ligabue, Edoardo Bennato e Marina Rei solo per citarne alcuni. Il loro debutto al Festival di Sanremo è stato nel 2001, quando hanno accompagnato Elisa alla vittoria interpretando al suo fianco la splendida ‘Luce’. Dopo quel successo sono tornati ancora nel 2006 con Noa e Carlo Fava, nel 2010 insieme a Marco Mengoni e nel 2012 ancora con Noa e Eugenio Finardi.