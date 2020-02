Conosciamo meglio il gruppo musicale indie pop i Canova: ecco tutte le curiosità sui loro successi e sui loro brani

I Canova sono un gruppo musicale indie pop italiano, che nasce a Milano nel 2013. Il nome prende spunto dal manifesto pubblicitario dell’artista: un omaggio dello scultore per la creazione delle sue opere che ha ispirato i brani. I componenti sono Matteo Mobrici, Fabio Brando e Federico Laidlaw, Gabriele Prina. Nel giugno 2014 pubblicano sotto l’etichetta Sacropòp Records il loro primo singolo Expo, che viene selezionato da MTV New Generation nella categoria Just Discovered. Nel 2015 ricevono la nomination nella categoria Best New Generation agli MTV Awards. Nello stesso anno pubblicano il loro secondo singolo Io, te e Lucia con il quale hanno partecipato alla sezione nuove proposte di Sanremo 2015. Poi partecipano al Coca Cola Summer Festival volando al MI AMI Festival 2017 a Milano. Nel settembre 2017 ricevono il premio KEEPON LIVE come miglior nuova realtà dal vivo e il Premio MEI come miglior esordio italiano.

Canova chi sono: successi e curiosità del gruppo musicale indie pop

Nel maggio 2018 si esibiscono nel tradizionale concerto che si tiene annualmente a Roma a piazza San Giovanni in Laterano. Poi pubblicano il singolo Groupie, seguito da Domenicamara pubblicato il 26 novembre e Goodbye Goodbye uscito il 21 gennaio 2019. I brani sono stati inseriti nel loro secondo album in studio Vivi per sempre. Nel novembre 2019 pubblicano il singolo Lento Violento. Il gruppo musicale ha un account Instagram che vanta circa 100mila followers.