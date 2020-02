Bobo Rondelli, chi è: età, carriera e vita privata del cantautore

Questa sera Irene Grandi duetterà con il cantautore toscano Bobo Rondelli: scopriamo chi è, qual è stata la sua carriera e qualche dettaglio sulla sua vita.

Dopo anni di carriera come musicista, attore e scrittore, Bobo Rondelli ha questa sera la possibilità di esibirsi davanti a tutta Italia sul palco dell’Ariston in occasione del 70° Festival di Sanremo. L’artista, che si definisce libero e anticonformista, è stato scelto come sparring partner da Irene Grandi per la serata dedicata alla celebrazione del Festival.

Leggi anche ->Sanremo 2020, i duetti e le cover scelte da tutti i big in gara

I due canteranno insieme un brano che ha fatto la storia della competizione canora e della musica leggera italiana. Il grande pubblico, specie le nuove generazioni, probabilmente non sanno chi sia Rondelli, cerchiamo dunque di svelarlo a tutti prima di assistere alla sua esibizione dal palco più importante d’Italia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bobo Rondelli, chi è il cantautore

Nato a Livorno nel 1963, Roberto “Bobo” Rondelli è da sempre un artista nell’animo, da quando ancora bambino utilizzava la musica per esprimere le proprie emozioni ed i propri pensieri. Crescendo ha coltivato la passione per la musica suonando in alcune cover band non trascurando la sua capacità di analizzare il sociale attraverso una scrittura ironica e ficcante. Con il tempo ha deciso di unire le sue due passioni mettendo su una band con la quale suonare i propri pezzi: gli Ottavo Padiglione.

Il gruppo era molto amato in Toscana e con il passare del tempo aveva ottenuto estimatori anche nel resto dello stivale. Nel 2000, però, Bobo decide di intraprendere la carriera da solista e fa uscire il primo album ‘Figli del Nulla‘. Il disco passa quasi in sordina, ma quello successivo ‘Disperati, intellettuali, ubriaconi‘ è stato elogiato dalla critica. Negli ultimi anni ha firmato anche la colonna sonora di ‘Sud Side Story‘ ed è stato protagonista del film a lui dedicato da Paolo Virzì ‘L’uomo che aveva picchiato la testa’. Per quanto riguarda la passione per la scrittura, Rondelli ha pubblicato il libro ‘Cos’hai da guardare?’.

Della sua vita privata si conosce molto poco. Bobo è un uomo molto riservato e ci tiene che la sfera professionale e quella familiare siano ben distinte. Impossibile, infatti, dire con certezza se sia o meno fidanzato. Da un’intervista di qualche anno fa abbiamo scoperto che è stato sposato, ma il matrimonio non è andato come previsto. Rondelli è anche padre di due figli, un maschietto che vuole seguire le sue orme come musicista ed una femminuccia che a suonare preferisce ascoltare la musica.