Amedeo Minghi, chi è: età, carriera, moglie e vita privata del cantautore

Conosciamo meglio la storia di Amedeo Minghi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del compositore italiano

Amedeo Minghi nasce Roma il 12 agosto 1947 sotto il segno del Leone. Cresce nel rione Prati come il più giovane di sei figli, e si appassiona fin da bambino alla musica. Debutta in un complesso beat con alcuni amici, I Noemi. Con la band scrive la sua prima canzone, Una cosa stupida. Poi intraprende la carriera da solista con il contratto alla Dischi Ricordi nel 1966. Poi il passaggio all’Apollo riscuote successo: il suo primo album esce nel 1973. Lavora come compositore per altri artisti, come Rita Pavone, Marcella Bella, Mia Martini e Gianni Morandi. Passa alla CBS, pubblicando anche il suo secondo album nel 1980 intitolato Minghi. Nel 1983 fa il suo debutto al Festival di Sanremo con il brano 1950 arrivando all’ultimo posto. Nel 1985 torna sul palco dell’Ariston come ospite interpretando insieme a Katia Ricciarelli Il profumo del tempo. Nel 1990 arriva il successo insieme a Mietta con il brano Vattene amore, che arriva terza al Festival di Sanremo e conquista ben 10 dischi di platino. Il suo ultimo album in studio è La bussola e il cuore del 2016, mentre il suo ultimo singolo è …e John del 2019.

Amedeo Minghi chi è: vita privata

Amedeo Minghi sposa il 13 ottobre 1973 Elena Paladino: la coppia ha due figlie, Annesa e Alma. Sua moglie muore il 7 gennaio 2014 dopo quarant’anni di matrimonio provocando tanto dolore.