Alketa Vejsiu, ciclone a Sanremo: parla velocissimo e Amadeus non segue

Alketa Vejsiu, la conduttrice albanese che oggi accompagna Amadeus durante la terza serata del Festival di Sanremo, è un vero e proprio ciclone di energia. Ecco perchè il presentatore italiano non riesce a starle dietro.

Una prestazione davvero spettacolare quella di Alketa Vejsiu, la famosa conduttrice albanese che oggi accompagna Amadeus sul palco insieme a Georgina Rodriguez. A differenza della moglie di Cristiano Ronaldo, però, Alketa parla italiano in modo davvero impeccabile: velocissima, quasi senza accento e con pochissimi errori, la donna è un vero un ciclone di energia. Non lascia quasi parlare Amadeus, che è evidentemente in difficoltà e non riesce a starle dietro. Alketa nonostante tutto sembra apprezzare moltissimo la compagnia dell’uomo, che insieme a Fiorello ha addirittura invitato ad accompagnarla durante una delle serate del Festival di musica albanese, che condurrà nel suo paese prossimamente. Amadeus ha ovviamente accettato l’invito. Alketa sarà la prima donna che, dopo quasi 60 anni di Festival albanese, presenterà il concorso canoro.

Potrebbe interessarti anche –> Sanremo 2020 | Cristiano Ronaldo seduto in prima fila all’Ariston

Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, non c’è paragone

Al contrario di Alketa Vejsiu, che è stata praticamente impeccabile, Georgina Rodriguez in pochi minuti di presenza sul palco dell’Ariston ha fatto moltissimi errori, impappinandosi più volte e dimenticandosi pezzi di presentazione (nonostante avesse tra le mani il copione). Ai telespettatori, tra l’altro, non è piaciuta tutta l’attenzione che è stata “tolta” alla donna per dedicarla a Cristiano Ronaldo, suo marito, seduto in prima fila.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie su Sanremo 2020 in tempo reale CLICCA QUI!