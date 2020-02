Alketa Vejsiu, chi è il marito Ardi Nelaj: età, lavoro, vita privata

La bellissima Alketa Vejsiu è sposata dal 2006 con il misterioso costruttore Ardi Nelaj. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Ardi Nelaj è noto alle cronache rosa per essere il marito della bellissima conduttrice televisiva, imprenditrice e influencer albanese Alketa Vejsiu, con cui sta insieme da parecchi anni. Su di lui, però, le informazioni scarseggiano, complice anche il massimo riserbo “imposto” da lei a tutela della loro privacy. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Ardi Nelaj

Ardi Nelaj e Alketa Vejsiu – che in queste ore sta facendo molto parlare di sé per via della sua partecpazione al Festival di Sanremo 2010 – sono sposati dal 2006. Di lui si sa che è un costruttore albanese molto noto e affermato, e che ha reso Alketa mamma di due figli, Nicole e Lionel, i quali hanno ulteriormente contribuito a cementare la loro affiatata unione.

Tanto basta a rendere Ardi un uomo molto invidiato, e forse è proprio per questo che la sua dolce metà lo tiene ben al riparo dai riflettori del gossip (a quanto pare non c’è traccia di loro due insieme spulciando tra le foto sul web). Sicuramente Nelaj è felicissimo del successo riscosso (anche) in italia dalla consorte, e anche stavolta la supporterà in questo importante momento così importante per la sua carriera. Ma – salvo sorprese dell’ultima ora – sempre restando nell’ombra…

