Zucchero, quante volte il cantante ha partecipato a Sanremo

Torna sul palco dell’Ariston il cantante Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, quante volte il bluesman ha partecipato a Sanremo.

Nell’edizione 2020 del Festival di Sanremo forse è l’ospite più atteso: si tratta di Adelmo Fornaciari, per tutti Zucchero, uno dei cantanti italiani più amati al mondo. Per lui è un ritorno a Sanremo dopo una lunga assenza.

Il cantante, infatti, a inizio carriera ha partecipato al Festival di Sanremo per ben quattro edizioni, ma si tratta di partecipazioni che non ebbero il successo sperato.

Le partecipazioni di Zucchero a Sanremo

Suona ancora più strano sapere che alcuni suoi brani presentati in concorso divennero poi dei classici del suo repertorio, inoltre negli stessi anni è presente come autore di brani per altri, con maggiore fortuna. Ma andiamo con ordine. Nel 1982, arriva la sua prima partecipazione al Festival: presenta ‘Una Canzone che vola via’ e arriva penultimo, davanti soltanto a Vasco Rossi, con ‘Vado al Massimo’. Lo stesso anno, scrive ‘Lisa’ per Stefano Sani, canzone giudicata il brano rivelazione del Festival da Tv Sorrisi e Canzoni.

L’anno dopo, presenta al Festival il brano ‘Nuvola’, che viene eliminato nella fase finale. Inoltre, scrive altri brani della rassegna, tra cui ‘Volevo solo dirti’, cantato da Donatella Milani e giunto addirittura secondo. Nel 1985, ritorna per la terza volta a Sanremo con ‘Donne’, uno dei suoi brani più rappresentativi, che arriva penultimo. L’ultima sua partecipazione arriva nel 1986: presenta ‘Canzone triste’ ed è ancora penultimo. Si tratta però dell’anno della svolta per la sua carriera, con l’album ‘Rispetto’.

Nel 2001, torna a Sanremo come coautore di due brani, ‘Luce’ e ‘Di sole e d’azzurro’, cantati da Elisa e Giorgia. Le canzoni conseguono il primo e il secondo posto della classifica generale, per Zucchero una sorta di riscatto a 15 anni di distanza. Torna poi nel 2009 come ospite della figlia Irene, in gara quell’anno al Festival. Infine, nel 2017 tornò, per la prima volta in veste di superospite all’Ariston: in quell’occasione, riceve il “Best European Tour 2016” dall’Asso Musica durante la serata finale del Festival.