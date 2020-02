Conosciamo meglio la storia di Tosca: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della cantante che ha vinto Sanremo nel 1996

Tosca Tiziana Donati nasce a Roma il 29 agosto 1967. Inizia a collaborare con la compagnia teatrale “Checco Durante” esibendosi nei bar della capitale. Poi la nota Renzo Arbore facendo così il suo debutto in tv nel programma di intrattenimento “Il caso Sanremo” insieme a Lino Banfi. Nel 1989 incide il brano “Carcere ‘e mare”, che diventa la colonna sonora della pellicola “Scugnizzi” diretta da Nanni Loy. Poi nel 1992 partecipa al festival di Sanremo con il singolo “Cosa farà Dio di me”; inoltre, sceglie diverse collaborazioni con importanti artisti musicali, fra cui Lucio Dalla (Rispondimi, 1993) e Riccardo Cocciante (L’amore esiste ancora, 1994). Dopo quattro anni partecipa al Festival di Sanremo con “Vorrei incontrarti fra cent’anni” cantata in coppia con Ron: vince vince il Festival riscuotendo tanto successo. Incide così l’album “L’altra Tosca”

Ritorna all’Ariston nel 1997 con il brano “Nel respiro più grande”, che vince la targa Tenco: poi è la voce del personaggio animato di “Anastasia”, prodotto dallo studio 20th Century Fox. Il 2000 si esibisce nella grotta di Lourdes: tante le sue partecipazioni in spettacoli teatrali fino al 2007. Torna poi a Sanremo con il brano “Il Terzo Fuochista”.

Successivamente nel 2014 esce l’album di Tosca “Il suono della voce”: tanti tour in giro per il mondo come ad Algeri, a Tunisi e Roma con il sold out. Nello stesso anno fonda l'”Officina Pasolini”, accademia teatrale in cui i corsi sono completamente gratuiti e finanziati grazie a fondi dell’Unione europea. Parteciperà all’edizione di Sanremo 2020 con il brano “Ho amato tutto”, scritto per lei da Pietro Cantarelli.

Tosca chi è: vita privata

Legata sentimentalmente con Massimo Venturiello, attore e doppiatore italiano, che ha interpretato Cesare Carrano nella serie Distretto di polizia 6. La coppia non ha figli. Possiede anche un account Instagram.