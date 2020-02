Siena, uomo adesca un tredicenne in chat e lo violenta

Siena. Un uomo di 36 anni ha adescato un ragazzo in chat e lo ha violentato. La denuncia è partita dal padre del ragazzo, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

In provincia di Siena, un uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di tredici anni. Le prove della violenza sono sul telefono del ragazzino, sotto forma di foto e video. Il telefono è stato visionato dal padre del ragazzo che, insieme alla figlia maggiorenne, ha prontamente sporto denuncia dai Carabinieri. Il padre ha raccontato ai militari si aver trovato sul telefono del ragazzino alcune foto e video che non lasciano spazio a dubbi circa la violenza che ha subito.

Arrestato l’uomo che ha violentato il 13enne

I Carabinieri hanno ascoltato testimonianze, hanno fatto dei riscontri e hanno cercato di comprendere in maniera discreta cosa fosse successo, così sono venuti a conoscenza del presunto autore della violenza sessuale. L’identificazione è stato immediata. L’uomo indagato e il ragazzo si sarebbero conosciuti in chat, attraverso i social network, e avrebbero poi fissato un appuntamento. Lì, sarebbe avvenuta la violenza. Nella giornata di ieri il gip del Tribunale di Siena ha eseguito un’ordinanza nei confronti dell’uomo autore della violenza sessuale, che è stato sottoposto a ordinanza cautelare. Inoltre è stata ordinata la perquisizione a casa dell’uomo e sono stati sequestrati alcuni telefoni cellulari, computer e decide di DVD che saranno analizzati nei prossimi giorni. L’uomo, che vive nel Senese, è attualmente agli arresti domiciliari, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

