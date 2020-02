Chi è Sabrina Salerno: età, foto, carriera, amori e vita privata della cantante icona sexy degli anni ’80.

Non sono molti gli artisti italiani che possono vantare un successo internazionale come quello che ha conosciuto Sabrina Salerno. Una che, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, era sulle copertine di mezzo mondo, vendeva dischi a palate e veniva identificata come un’icona sexy a livello planetario. Sulla bellezza e sulle forme voluminose del suo corpo, la cantante, showgirl e attrice ligure ha fatto certamente leva. Ma il suo successo non va assolutamente circoscritto all’ambito estetico, anzi. Sabrina Salerno ha valorizzato come pochi altri l’Italo disco, affermandosi anche nei generi Pop, Dance ed Eurodance. Andiamo allora a scoprire qualcosa in più su di lei, ripercorrendo i passi più importanti della sua carriera e della vita privata.

Chi è Sabrina Salerno: età e carriera della famosa cantante

Nata a Genova il 15 marzo 1968, Sabrina Salerno conosce il mondo dello spettacolo grazie ai concorsi di bellezza. Vince prima Miss Lido e poi Miss Liguria, facendo l’esordio in tv nel 1984 nel programma W le donne. Bellissima e procace, ma anche estremamente talentuosa, viene notata da Claudio Cecchetto che decide di produrre il suo primo singolo. E’ Sexy Girl, è il 1986 e la carriera dell’allora 18enne prende il volo. La canzone si rivela un grande successo non solo in Italia, ma anche in Germania e in Australia, e viene scelta come sigla del Festivalbar di quell’anno. E’ con l’album Sabrina, nel 1987, che arriva la consacrazione internazionale. Con Boys (Summertime Love), Sabrina Salerno scala le classifiche di mezza Europa arrivando al terzo posto di quella britannica, dietro solo a Michael Jackson e Madonna. Qiesto singolo, inoltre, si piazzerà al primo posto in diversi Paesi come Svizzera, Francia, Spagna, Norvegia, Australia e naturalmente Italia. Anche Super Sabrina (1988), secondo album, sarà accompagnato da un clamoroso riscontro commerciale. Intanto, Sabrina Salerno esordirà al cinema con Grandi magazzini e Le foto di Gioia, recitando poi anche in Fratelli d’Italia assieme a Jerry Calà. Nel 1991 ci sarà la prima e unica partecipazione al Festival di Sanremo, quando con Jo Squillo canterà il successo Siamo donne. In totale, la cantante ha venduto oltre 20 milioni di dischi in carriera.

Vita privata

Verso la fine degli anni ’80, agli albori della sua straordinaria carriera, Sabrina Salerno ha iniziato una relazione sentimentale con l’attore Pierre Cosso. La storia d’amore con quest’ultimo terminerà però quando la cantante conoscerà Enrico Monti. La relazione con l’imprenditore inizia nel 1994 e dieci anni più tardi è arrivato Luca Maria, primogenito della coppia che si è unita nel matrimonio nel 2006.