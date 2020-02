Ricchi e Poveri, chi è Franco Gatti: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Franco Gatti nasce a Genova il 4 ottobre 1942. Insieme ai colleghi e amici Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu inizia la lunga storia con Ricchi e Poveri. Fa il suo esordio nella musica cantando nei locali con Angelo Sotgiu, nei primi anni ’60: i due fondano Jet. Gatti ha partecipato a dodici edizioni di Sanremo insieme ai Ricchi e Poveri con venti milioni di dischi venduti!

Ricchi e Poveri, chi è Franco Gatti: vita privata

Della sua sfera personale si sa ben poco. Ha una moglie di nome Stefania: dalla loro relazione è nata la figlia Federica, laureata in Giurisprudenza. Il figlio Alessio è scomparso quando aveva 22 anni, trovato morto nella sua casa di Genova. Durante il programma di Vieni da Me lo stesso Franco ha raccontato ai microfoni di Caterina Balivo: “Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia. Ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così”. Dopo la scomparsa del figlio ha abbandonato la sua carriera musicale. Non possiede un account Instagram e Facebook.