Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu chi è: età, carriera e vita privata

Conosciamo meglio la storia di Angelo Sotgiu, cantante dei Ricchi e Poveri: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Angelo Sotgiu nasce il 22 febbraio 1946 a Trinità d’Agultu e Vignola, in provincia di Sassari. Fa il suo debutto nella musica insieme a Franco Gatti con il gruppo Jets. Successivamente con Angela Brambati e Marina Occhiena, su consiglio di Franco Califano forma la storica band dei Ricchi e Poveri. Nel 2014 è stato ricoverato in ospedale non per un infarto, ma per un male minore. La canzone Marikita del 2016 fa parte della colonna sonora del film Poveri ma ricchi con Christian De Sica, Enrico Brignano e Lucia Ocone. In occasione dei 50 anni di carriera del gruppo, insieme a Angela Brambati ha cantato la sigla del famoso programma radiofonico Lo zoo di 105. Infine, È stato uno dei giurati della edizione Sanremo Young del 2018 condotto da Antonella Clerici.

Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu chi è: vita privata

Angelo ha avuto una lunga relazione con Angela Brambati. Nel 1982 sposa Nadia Cocconcelli: la coppia ha avuto due figli, Elena e Daniele.