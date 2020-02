Pinguini tattici nucleari, chi è il cantante Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti è il giovane ma affermato frontman della band bergamasca Pinguini Tattici Nucleari. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Bello, carismatico, talentuoso: Riccardo Zanotti, giovane ma affermato frontman della band bergamasca Pinguini Tattici Nucleari, ha a quanto pare tutti i numeri per “sfondare” e lo sta dimostrando. In questi giorni è impegnato come concorrente al Festival di Sanremo 2020, dove ha già riscosso un certo successo insieme agli altri cinque membri del gruppo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti è nato in provincia di Bergamo nel 1994. Dopo aver studiato un po’ (ma non si sa bene cosa) ha deciso di trasferirsi a Londra in cerca di fortuna. Nella Capitale britannica ha trovato lavoro in una caffetteria e perfezionato il suo inglese. Nel 2010, tornato in Italia, Riccardo ha deciso di formare un’originale band in compagnia dei suoi amici storici. Nel gruppo è lui a scrivere i testi che poi, in sala prove, vengono modificati ed arrangiati da tutto il gruppo.

In un’intervista con Marieclaire il cantante ha spiegato che la musica dei Pinguini Tattici Nucleari nasce per far star meglio le persone. “Non è fatta per deprimersi – ha detto -, anzi è proprio una musica per lasciar andare…”.

Quanto alla vita privata, in una recente intervista Riccardo Zanotti ha confessato di essere l’unico componente del gruppo a non essere impegnato in una relazione sentimentale, ma al momento gli va bene così: le uniche persone che stanno nel suo cuore sono i genitori (cui è legatissimo) e il cane. E la sua priorità, almeno per ora, sembra essere la voce…

