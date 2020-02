Oliviero Toscani | “Ma a chi volete che importi del Ponte Morandi”

Oliviero Toscani Ponte Morandi, feroce polemica per le affermazioni del noto fotografo in merito al crollo della struttura che fece 43 morti.

Non è un personaggio che le manda a dire, Oliviero Toscani. Il celebre fotografo anche per l’inclinazione ad esprimere il proprio pensiero sui più disparati argomenti in maniera forte. Interpellato in merito al crollo del Ponte Morandi, il 77enne milanese alla trasmissione di Rai Radio 1 ‘Un Giorno da Pecora’ tuona: “Ma a chi volete che interessi che venga giù un ponte, smettiamola”.

Affermazione che subito ha portato al sorgere di aspre polemiche sul conto dello stesso Oliviero Toscani. Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ha subito replicato: “Per lui 43 morti innocenti conteranno poco, ma per noi erano tutto”. Il tutto sarebbe da ricondurre ad un incontro tra Luciano Benetton ed i fondatori delle ‘Sardine’, al centro culturale fondato dagli stessi Benetton e Toscani.

Oliviero Toscani Ponte Morandi, protesta dei parenti delle vittime

La famiglia Benetton ha delle consistenti quote azionarie nel fondo Atlantia, che pure è azionista di Autostrade S.p.A. per l’88%, e che si occupava della gestione e della manutenzione del Ponte Morandi. Da cui il collegamento. Toscani comunque ha fatto una retromarcia importante in merito alla scomparsa delle persone coinvolte in quella tragedia assurda del 14 agosto 2018. “Impensabile affermare che io non abbia a cuore tutti quei morti. Ma è ingiusto che la stampa ne chieda conto a me, è una cattiveria ed anche una strumentalizzazione”. La Possetti invece parla di “uso reiterato della memoria di quelle 43 persone. Da 18 mesi va avanti questa storia da parte di qualche soggetto che intende mettersi in mostra. O da qualcuno che vuole semplicemente comunicare delle idiozie. Mi pare proprio che sia il caso di Toscani. Al quale non potrà interessare la caduta di un ponte ormai nel 2018. Magari lui viaggia in elicottero e non penserebbe mai di spostarsi come noi plebei”.

M5S e Salvini lo accusano: “Si vergogni”

La Possetti continua. “Ma sono tanti gli italiani che viaggiano in autostrada e che passano sui ponti. Ben in 43 di noi lì ci rimarranno per sempre, morti da innocenti”. Dice la sua anche Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle. “Il modo di comunicare di Toscani è sempre stato imperniato sui toni forti. Ma c’è un limite e tutto e questo conferma come il Governo debba agire rapidamente per revocare le concessioni ad Aspi. Si tratta di un atto dovuto alle famiglie delle vittime”. Anche Salvini interviene ed attacca Toscani: “Si vergogni. Lo invito ad insultare me, uno sport che praticano in tanti. Ma lasci stare i morti del Morandi. Spero che abbia la dignità necessaria per chiedere scusa ai parenti delle vittime”, conclude il leader della Lega su Facebook.