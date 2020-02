Figlia Massimo Ranieri, chi è Cristiana Calone: età, storia, lavoro, foto della ragazza che per anni è rimasta nell’ombra e solo recentemente è uscita allo scoperto.

L’identikit di Cristiana Calone

Cristiana Calone è nata nel 1971 dalla relazione di Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, con la sua ex fidanzata France Sebastiani. Allora il celebre cantante aveva solo 19 anni ed era agli esordi della sua fortunata carriera.Non si conoscono tutti i dettagli della vicenda, anche perché il diretto interessato ha sempre tenuto nascosto l’argomento, annunciando a tutto il mondo di avere una figlia solo nel 2007.

Nel 1970 Massimo Ranieri aveva recitato in un film di Vasco Pratolini, Metello, e nello stesso anno in cui nacque Cristiana si presentò a Canzonissima con Adagio veneziano e altre canzoni. Poi la partecipazione al festival Eurovision Song Contest con il brano L’amore è un attimo, tradotta in francese, tedesco e spagnolo. Conciliare i doveri di padre con i fitti impegni professionali non era sicuramente semplice.

Cristiana fu riconosciuta da suo padre nel 1995, ma il loro primo vero incontro è avvenuto solo nel 2007, in diretta tv a Domenica Live. “Ero famoso e avevo 19 anni – dichiarò il cantante in quell’occasione – . Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”. Una sorta di mea culpa tardivo, dunque, ma a quanto pare in buona fede.

La figlia, dal canto suo, ha confidato sempre ai microfoni di Domenica Live di non nutrire alcun rancore verso il padre, spiegando che sua madre Franca (venuta purtroppo a mancare nel 2015) non ha mai parlato male di lui, e che tra loro c’è comunque un grande amore.

A unirli, del resto, non è solo la parentela ma anche la musica: come i genitori, Cristiana è una cantante e nel 2014, è uscito un suo singolo, Donne sole, cantato con Lusya Claudia: una sorta di messaggio di solidarietà per tutte le donne che soffrono e che temono di trovarsi in situazioni difficili e senza via d’uscita. Come forse un tempo è successo a lei.

