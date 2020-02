Lula, chi è: età, carriera, vita privata della Nuova Proposta di Sanremo

Lula, nome d’arte di Lucrezia Di Fiandra, è l’artista che in duo con Gabriella Martinelli canta Il gigante d’acciaio al Festival di Sanremo 2020. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Tra i nomi che in queste ore stanno calamitando l’attenzione del pubblico del Festival di Sanremo 2020 (e non solo) c’è quello di Lula. La giovane artista, in duo con Gabriella Martinelli, è entrata nella gara dei Giovani come vincitrice di Area Sanremo e porta sul palco dell’Ariston “Il gigante d’acciaio”, un brano di forte impronta sociale, tra i più impegnati di questa edizione della rassegna canora. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Lula

Lucrezia Di Fiandra, in arte Lula, è una 25enne cantautrice romana (nata il 21 aprile 1995, sotto il segno del Toro) che si è avvicinata alla musica grazie al fratello musicista. Ha studiato canto, pianoforte e batteria alla “Percentomusica” di Roma, diplomandosi nel 2019. A 20 anni ha iniziato a scrivere canzoni, dichiarando apertamente di ispirarsi al grande Fabrizio De André, ma anche alla musica contemporanea. Come batterista ha domostrato uno straordinario talento e carismo suonando in diverse band. Il brano portato al Festival di Sanremo 2020 segna la prima collaborazione con Gabriella Martinelli, che però continuerà con altri testi.

Nel dettaglio, “Il gigante d’acciaio” racconta la storia di un operaio che lavora in una fabbrica dove l’amianto e i fumi tossici finiscono con l’avvelenarlo. Il riferimento è chiaramente alla delicatissima situazione dell’Ilva di Taranto, un tema che sta particolarmente a cuore a Gabriella Martinelli. Per il resto, Lula ha un profilo Facebook, ma in modalità rigorosamente “privata”, per cui al momento non si sa nient’altro su di lei (a parte il fatto che è stata cestista per la ASD Montesacro Roma).

