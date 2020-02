Levante, ecco perché è finita la storia con Diodato

Levante e Diodato sono tornati al Festival di Sanremo, ma non in coppia: il loro amore, infatti, è finito da tempo. Scopriamo insieme qualche retroscena sulla “rottura” tra i due cantanti.

Quella tra Levante e Diodato è stata una storia d’amore importantissima, nata quando i due non erano ancora noti al grande pubblico e culminata in un sentimento totalizzante… finché qualcosa è andato storto, la loro relazione si è incrinata e si sono lasciati. Cos’è successo esattamente?

Non si sa molto – almeno in via ufficiale – riguardo ai motivi della rottura tra i due giovani artisti. Di recente Levante si è limitata a dichiarare perentoria: “Sì, sono single, decisamente”. Nelle ultime ore, però, complice la partecipazione di entrambi – da avversari – al Festival di Sanremo 2020, la questione è tornata “calda”.

La nuova vita di Levante e Diodato

A mettere a tacere le lingue ci ha pensato tempo fa la stessa Levante, chiarendo che quella con Diodato è stata una storia molto importante, ma finita senza alcun rancore tra loro. In un’intervista al Corriere della Sera la cantante ex giudice di X Factor ha spiegato, sempre con riferimento al Festival di Sanremo: “È una storia di cui non abbiamo mai parlato pubblicamente e che, allo stesso tempo, non abbiamo mai negato. È finita, ma senza guerra fredda. La serata di Rai 1 in cui hanno annunciato il cast è stato una spalla. Mi fa sentire un po’ più a casa”. Tutto bene quel che finisce bene, insomma. Ma il mondo del gossip continua a ricamarci su…

