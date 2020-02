Lazio Verona Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lazio e Verona è il recupero della 17esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca mercoledì 5 febbraio 2020, alle ore 20.45, il recupero della diciassettesima giornata della serie A che vede di fronte Lazio e Verona, due squadre che hanno al momento aspirazioni diverse.

Gli ospiti si stanno dimostrando in questo campionato la squadra rivelazione, ma i grandi favoriti sono i padroni di casa, alla ricerca di un nuovo record e del secondo posto, a 2 punti dalla Juventus capolista.

Lazio Verona: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 20.45 del 5 febbraio 2020 allo stadio Olimpico di Roma è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l'anticipo del sabato sera tra Lazio e Verona. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Sono in tutto 44 i precedenti in Serie A tra le due formazioni: 11 vittorie per i gialloblù, 16 pareggi e 17 vittorie per i biancocelesti. L’ultima sfida a Roma, nella stagione 2017-2018, venne vinta dalla squadra di casa per due a zero. La partita con il maggior numero di gol risale alla stagione 2001-2002: finì 5-4 per la Lazio con il Verona che – sotto di tre gol – nei dieci minuti finali sfiorò l’impresa.

Lazio Verona, le due squadre in campo: le formazioni

Per la Lazio un risultato positivo oggi significherebbe il record di 17 risultati utili consecutivi, mentre gli ospiti con una vittoria andrebbero addirittura al sesto posto. Queste le probabili formazioni di stasera:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Borini; Verre. All.: Juric.