Istanbul dramma: aereo fuori pista si spezza in due parti – VIDEO

Dramma sfiorato all’aeroporto internazionale di Sabiha Gökçen di Istanbul: aereo fuori pista si spezza in due parti, il video dell’incidente.

Un aereo che effettuava il collegamento Izmir-Istanbul è uscito fuori dalla pista e si è rotto in due dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Sabiha Gökçen.

Un Boeing della compagnia privata Pegasus ha lasciato la pista e si è rotto in due dopo l’atterraggio all’aeroporto Sabiha-Gökçen di Istanbul, secondo quanto riferito dai media turchi poco fa.

Aereo si spezza in due a Istanbul: maltempo causa dell’incidente

La pista dell’aeroporto è stata resa scivolosa a causa della forte pioggia, afferma CNN-Türk. L’aereo copriva la tratta tra Izmir e Istanbul, in base a quanto si è appreso in questi minuti. Secondo il canale televisivo NTV, tutti i presenti a bordo dell’aeromobile sono stati evacuati con successo. In questi giorni, la Turchia è nella morsa del maltempo.

Il Paese sta infatti facendo i conti con violenti nubifragi e non solo. L’aeroporto internazionale di Sabiha Gökçen è il secondo di Istanbul per grandezza. A quanto pare, alcuni dei passeggeri sarebbero rimasti feriti.